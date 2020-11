Jalgpallitähe abikaasa nõuab vasektoomiat: meil on juba kaks last!

«Belle» Silva pajatas asjast Instagramis, kus naine paljastas üksikasjalikult oma pereelu. Temal ja Londoni tippklubis mängival Thiagol on kaks last: Isago ja pisut noorem Iago. Sellest on Bellele enam, kui küll. Naine ise ennast steriliseerida lasta ei taha, sest kardab paksuks minna.