Aastavahetus Tallinnas: kas Vabaduse väljaku kontsert tuleb ja pauku tehakse?

Juba aastaid on 31. detsembri õhtul tuhanded tallinlased kogunenud Vabaduse väljakule, et tähistada uue aasta saabumist. Pealinna esindusväljakul on saanud kuulata kontserti ning nautida kesköist ilutulestikku. Kas aga pidustused toimuvad ka sel aastal?