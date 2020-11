VIDEO ⟩ Koroonakoomas olnud Briti arst sünnitas keisrilõike abil kaksikud

Kui ta tervis halvenes, viidi ta kunstlikku koomasse ja käivitati sünnitus, et kaksikud päästa, teatab bbc.com.

Arstid hoidsid Uket pärast sünnitust veel 16 päeva koomas. Kui naine ärkas ja sai aru, et ta ei ole enam rase, arvas ta, et kaotas lapsed.

«Märkasin, et mu kõht oli muutunud lamedaks ja arvasin, et mul ei ole kaksikuid. Siis aga näitas medõde mulle lastest tehtud fotosid, millel nad väga väikesed välja nägid. Pean seda oma elu suurimaks imeks,» sõnas naine.

Uke ei sanud oma lapsi sülle võtta enne, kui arstid kinnitasid, et ta on koroonaviirusest paranenud. Lisaks tuli kaksikutel inkubaatoris kosuda.

Reumatoloogina töötava naise tervis on taastunud. Lisaks kaksikutele on Perpetual Ukel ja ta abikaasal Matthewl veel kaks vanemat last.