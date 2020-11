Ameerika skaudipoiste ühingu kohta tehti umbes 90 000 seksuaalse kuritarvitamise teadet

Ameerika skaudipoiste ühing esitas tänavu 18. veebruaril pankrotiavalduse, mille eesmärk oli kaitsta seksuaalse väärkohtlemise ohvrite hüvitisi vahendas AFP.

Organisatsiooni on süüdistatud tuhandetele selle noorte liikmete väärkohtlemise varjamises ja suutmatuses teha piisavalt tööd pedofiilide ühingust väljajuurimiseks. Süüdistuse kohaselt on noorteliikumise alaealised olnud 110 aasta jooksul saagiks seksuaalkurjategijatele.

Kokku esitati organisatsiooni vastu üle 88 500 seksuaalse kuritarvitamise teate. See arv ületas kaugelt advokaatide, kes tegelevad ohvrite avaldustega, esialgsed prognoosid, vahendas CBS.

Paljud skauttide juhtide poolt laste seksuaalse ärakasutamise juhtumid ulatuvad tagasi juba aastakümnete tagusesse aega.

«Nõuete arv on hämmastav,» ütles advokaat Paul Mones, kes esindas kümmekond aastat tagasi Oregonis aset leidnud noorte skautide seksuaalse kuritarvitamise juhtumis kohtus ohvreid ja võitles neile välja 19,9 miljoni dollari suuruse valuraha.

«See päevavalgele tulnud juhtumite arv on lihtsalt kõhedusttekitav,» lisas Mones

AFP andmetel tõusis nõuete arv tähtaja lõpuks 95 000-ni.

«See on ülekaalukalt suurim seksuaalse kuritarvitamise skandaal USA-s,» ütles Moses AFP-le ja lisas, et skaudiorganisatsioon on juba pikka aega pakkunud pedofiilidele täiuslikku võimalust kattevarjus tegutseda, sest poisid on andnud ustavusvande ja laagris olles on nad vanematest eemal.

«Me oleme murtud sellest, kui suur on nende ohvrite arv, kes on skautide ühingus tundnud väärkohtlemist, mis on nende elu mõjutanud ja oleme liigutatud sellest, kui paljud on julgenud sellest avalikult rääkida. Meie südamed on murtud, et me ei saa nende valu olematuks teha,» teatas skautide ühing pressiteates.

Pankrotimenetluse üks eesmärke on ka hüvitusfondi loomine, mille kaudu makstakse väärkohtlemise ohvritele välja kohtu poolt määratud valuraha.

Fondi potentsiaalne suurus pole veel teada ja selle üle käivad alles keerukad läbirääkimised.

Eeldatakse, et skautide juhid annavad olulise osa oma varast fondi.

Organistasiooni juhtide sõnul on nad kogu väärkohtlemiste juhtumi praegu avalikuks teinud, kuna soovivad jõuda kõigi elus olevate võimalike ohvriteni.

Enamik pooleliolevatest seksuaalse kuritarvitamise nõuetest pärinevad 1960., 70. ja 80. aastatest, enne kui skautid hakkasid personanile ja vabatahtlikele tegema põhjalikku taustakontrolli, mis hõlmas ka kriminaalregistri jälgimist ja väärkohtlemise ennetamise koolitus ning reeglit, et tegevuste ajal peab kohal olema vähemalt kaks täiskasvanud grupijuhti.

Riiklik organisatsioon ütles oma pankrotiavalduses, et nõukogu on eraldi juriidiline isik ja neid ei tohiks võlgnikena kohelda.

Juhtumi tingimuste kohaselt ei saa pärast esmaspäeva enam, täiendavaid seksuaalse kuritarvitamise nõudeid nende kohta esitada.