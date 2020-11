Lauluga «soolane värska» alustasid artistid juba eelmisel aastal, kuid kiire elutempo tõttu jäi lugu sahtlisse. «Sihtisime release'i (avaldamist – toim) selle suve lõppu, aga kiirustada ei tahtnud me looga kumbki, nii et lasime lool peale esimest salmi ning bridge'i ja refrääniideed taas veidi laagerduda ja tegelesime muude asjadega,» kirjeldas Villem tööprotsessi.

Video režissööri Rauno Polmani sõnul on video kombineeritud mõlema artisti ideedest. «Peamisena imponeeris räpparitele muusikavideo loomine telesaate vormis, millega sai esmakordselt Eestis katsetatud,» selgitas ta.

Villemi eelmine lugu «niiea» ilmus juuni keskpaigas. «Ma ise olen väga elevil uue singli pärast, sest Elinaga loost on päris palju möödas ja see tunne, mis sa saad uut lugu välja andes, on kohati kirjeldamatu,» sõnas räppar.