VIDEO ⟩ Kaks miljonit aastat kestnud paduvihm sillutas teed hiidsisalikele

Fossiilide leiud kinnitasid, et muutuste tingimustes suri välja kolmandik mereloomi ning suur osa maismaaloomadest ja taimedest.

Kuna loodus ei salli tühja kohta, siis tekkisid uued liigid hiidsisalike ja teiste suurte loomade näol. Siis ilmusid ka nende loomade esivanemaid, kes on alles praegusel ajal.

Hiidsisalikud. Pilt on illustreeriv

Mis tekitas maailma muutnud pikaajalise paduvihma? Teadlaste sõnul said nad juhtunu kohta viiteid Wrangellia nime kandvalt laavaväljalt, mis asub Kanada lääneosas. On näha, et miljoneid aastaid tagasi oli seal palju aktiivvulkaane, mis purskama hakkasid ja purskasid väga pikka aega.