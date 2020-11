Dubai šeigi naine maksis britist ihukaitsja-armukesele vaikimise eest 1,2 miljonit naela

Lisaks said veel kolm ihukaitsjat igaüks 1,2 miljonit naela, et põhiihukaitsja ja printsessi salasuhe avalikuks ei tuleks, teatab dailymail.co.uk.

46-aastane printsess Haya põgenes koos kahe lapsega aprillis 2019 Dubaist Suurbritanniasse Londonisse, kus ta läks kohtuse, et saada laste hooldusõigus. Šeik Mohammed nõudis laste tagasitoomist Dubaisse.

Dubai šeik teatas veebruaris 2019, et šariaat lubab tal naisest lahutada ilma naise nõusolekuta ja ta lahutas. Läänes ei kehti šariaat ja lahutus oli seetõttu ühepoolne.

Printsess sõnas Briti meediale, et põgenes Dubaist, sest kartis enda ja oma laste elu pärast.

Ihukaitsja naine jõudis mehe ja printsessi kõrvalsuhte jälile ja andis lahutuse sisse, nad olid abielus neli aastat. Naise sõnul võrgutas printsess ta mehe, kinkides mehele näiteks 12 000 naela maksva käekella ja 50 000 naela maksva jahipüssi.

«Russell Flowersi naise sõnul kinkis Dubai printsess ta mehele väga kalleid asju, tehes nende abil ihukaitsjast oma armukese,» sõna Flowersi naise sõber.

Välismaal hotellides elasid nad sviitides, mis olid omavahel seotud.

«Kui ihukaitsjast mees oli kodumaal, siis igal õhtul oli ta väljas ja vahel jõudis koju järgmisel päeval. Naine sõnas Russellile, et ta on muutunud ja ta ei tunne teda enam ära,» jätkas sõber.

Walesi printsessi kuninglikku rügementi kuulunud Flowersist sai Dubai printsessi Haya ihukaitsja 2016 ja saatis teda mitmetel välisreisidel.

Ihukaitsja naine märkas, et ta mehel on tekkinud kallid käekellad nagu Rolex ja Audemars Piguet. Ka sai mees tööst vabal ajal salapäraseid kõnesid ja sõnumeid.

Russell Flowers ütles, et need on ta tööga seotud asjad, millega ta peab tegelema.

Mees sai ka kalleid sigareid, autonumbri RU55ELLS, rubiiniga pitsatsõrmuse ja muud hinnalist.

«Dubai šeigi pere on helde inimeste suhtes, kes töötavad nende heaks. Šeik Mohammed Al Maktoum maksab oma ihukaitsjatele 5000 – 15 000 naela lisatasu, kuid printsess Haya kingitud asjad ja raha oli liig mis liig,» sõnas ihukaitsja naise sõber.

Flowersi abikaasa nägi oma mehe nutitelefonis fotosid, millel printsess Haya kannab bikiine ja oli ka teisi napis riietuses pilte.

Dubai printsess Haya 2017. aasta juunis Suurbritannias Ascoti võiduajamistel FOTO: Caro / Sorge/Scanpix

Sõbra sõnul taipas naine siis, et ta mehel on salasuhe ja ta hakkas meest jälgima.

«Naine asus oma abielu eest võitlema arvates, et salasuhe on mööduv faas ta mehe elus. Mees eitas abieluvälist suhet. Naisele jäi silma, et mees palkas eretreeneri, et paremas kehalises vormis olla ja ostis kapitäie uusi riideid. Naine leidis lõpuks mehe spordikotist paki kondoome. Naine sai aru, mis toimub, kuid mees eitas ikka abieluvälist suhet,» sõnas sõber.

Pintsess Haya ja ta ihukaitsja suutsid suhet mõnda aega varjata, kuid siis jäid Dubai šeigile Suurbritannias Suffolkis kuuluva mõisa turvakaamerate ette ja šeik sai suhtest teada.

Lisaks Flowersile maksis Dubai printsess veel kolmele ihukaitsjale suurt lisatasu, et nad suu kinni hoiaksid ja midagi avalikkuses ei ütleks.

«Olen tundnud Russellit alates 17. eluaastast. Tema ja ta naine olid enne printsess Hayat väga õnnelikud. Lahutus raputas naise füüsilist ja vaimset tervist ning sellest ülesaamine võtab aega,» teatas sõber.

Ta lisas, et Russell Flowersil peaks olema häbi, et ta oma naist sellisel viisil kohtles.

«Printsess Haya ja ta ihukaitsja salasuhe puudutas paljusid ja kahjustas elusid. On inimesi, kes kasutavad oma võimu ja vara egoistlikel eesmärkidel ära. See käib printsess Haya kohta,» sõnas sõber.

Flowers ei ole suhet Hayaga ega oma naisest lahutamist kommenteerinud.

Dubai printsess Haya bint Al Hussein möödunud aasta suvel Londonis FOTO: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

Briti kohus andis laste hooldusõiguse Hayale, samas märgiti ära, et Dubai šeik ähvardas lapsed röövida.

Kohtudokumentides on ka märge, et printsess Hayal on salasuhe ihukaitsjaga.