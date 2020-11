PILTUUDIS ⟩ 14-aastaselt emaks saanud vene koolitüdruk jagas lapsest pilti ja avaldas ta nime

«Mila sai eile 3-kuuseks. Ta on kasvanud kaks sentimeetrit, nüüd on ta 64 sentimeetri pikkune,» kirjutas 14-aastane Darja Sudnišnikova Instagramis kolm päeva tagasi.

Tütarlaps, kellest on Siberis saanud lausa sotsiaalmeedia kuulsus, hoiab fänne oma eluga kursis. Oktoobris avaldas ta näiteks, et pole oma 11-aastase kallima Ivani ehk Vanjaga enam koos.

Just Vanja oli tüdruku sõnul ta lapse isa. Hiljem selgus muidugi, et tollal 10-aastane Ivan ei saa kuidagi lapse isa olla.

Elu24 kirjutas jaanuaris, et Krasnojarski piirkonnas asuva linna Zheleznogorski haigla teatas 13-aastase tüdruku rasedusest kohalikku politseid 13. jaanuaril. Venemaa meedia vahendas, et sealses piirkonnas elav koolitüdruk ootab 10-aastase Ivani last.