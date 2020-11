TEGUS ARMUKE ⟩ Abielumeestest vaimustuses inglanna naudib eriolukorra ajal korraga kolme afääri

«Võtsin oma abieluvandeid tõsiselt ja olgugi, et armastasin seksi ja uute inimestega magamist, kavatsesin olla oma abikaasale truu,» selgitab Gweneth. Kahjuks ei olnud Gwenethi abikaasal sama plaan ja tal oli mitmeid afääre. «Ta tunnistas, et armastas teiste inimestega olemist ja ütles, et eelistab avatud suhet. Mõtlesin, et kui temast jagu ei saa, liitun.»