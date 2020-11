VIDEO ⟩ Kiirreageerijad ajasid Võru ööklubis peo karmilt laiali

Elu24-ga rääkinud peokülastaja sõnul tuli politsei pidu kinni panema vahetult pärast keskööd, kuid kuna tegemist oli eraüritusega, kuhu kedagi sisse ei lastud, lahkusid nad klubist. Paari tunni möödudes olevat kohale tulnud politsei kiirreageerijad ning olukord kiskus karmiks. Sellest levib ühismeedias video, mida on mõne tunniga jagatud mitusada korda.

Pealtnäha ajasid kiirreageerijad rahva klubist välja, tõstsid nende peale häält ja pealtnägijate sõnul tõuklesid. Peol viibinud naisterahva väitel kasutati vägivalda ka rahumeelsete piduliste peal. «Mul tuttav väänati niisama ära ja ta on rahulik mees, ei kakelnud ega räusanud,» kirjeldas naine.

Kohal viibinute arvates oli vägivald ebavajalik ning kohati šokeeriv. Videole on jäänud ka hetk, kus üks piduline peaga vastu auto esituld kukub. «Kui haige, see mees lendas lihtsalt peaga vastu autot,» kirjeldab naishääl kaamera tagant. Väidetavalt väänati pikali ka naisi.

Videot on näinud ka klubi peremees Pait Reiman, kes oli ise reedel peol kohal, kuid juhtunust rääkima ei soostu. «Seda ma veel ei kommenteeri, kuna sellel on nii palju lahtiseid otsi veel. Kui me saame selgeks, siis kommenteerin,» sõnas ta Elu24-le.