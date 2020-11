Pool tuhat nakatunut: Senegali kalurite seas möllab salapärane nahapõletik

Lääne-Aafrika rannikuriigis leviva viiruse sümptomid on kuivad huuled, paistes nägu, punased silmad ja nahalööve, vahendas Reuters. Esimesest nakatunust teatati eelmise nädala neljapäeval, 12. novembril, nädal hiljem oli neid juba üle 500. Senegali terviseametnike sõnul jäid kalurid haigeks, kui tulid merelt.

Tervishoiualase teabe ja hariduse riiklik direktor Ousmane Gueye ütles Reutersile, et tegemist on dermatiidi ehk nahapõletikuga, mis kaasneb nakkushaigusega. «Me uurime lähemalt ja loodame peagi teada saada, millega on tegemist,» sõnas Gueye.