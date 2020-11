PILDID ⟩ Seksnukuga pulmaplaane pidav Kasahstani musklimees langes jõhkra rünnaku ohvriks

Elu24 kirjutas märtsis, et Kasahstanist pärit kulturist Juri Tolochko on kõrvuni armunud — mehe kallimaks on seksrobot Margo. Toona plaanis mees nädala pärast robotist seksnukuga abielluda, kuid koroonaviiruse pandeemia segas mehe plaane.

Nüüd on Kasahstani musklimees oma maagilise päeva veelkord edasi lükanud. Seekord on põhjuseks tõsiasi, et Juri langes jõhkra rünnaku ohvriks.

Paar kuud tagasi lõi Juri endale esinemisteks naissoost tegelaskuju Amanda, kellena ta läks 31. oktoobril Kasahstani linnas Almatys toimunud meeleavaldusele transsoolisi kodanikke toetama. Rahumeelseks peetud kogunemisel mindi Jurile aga kallale.

«Läbi Amanda näitan ma meie ühiskonna teatud ideaale. Selle eest sain peksa,» rääkis Juri pärast rünnakut.

Juri jagas oma Instagramis rünnaku järel enda verisest näost pilt. Mees sai rünnakust peapõrutuse, murtud ninaluu ja kaotas ka tüki oma esihambast.

Kuid musklimees on tõdenud, et tunneb end praegu hästi ja pulmad seksnuku Margoga on ikka jõus.

Armunud kulturist teatas eelmise aasta detsembris, et kihlus oma seksnukust kallima Margoga. Juri «kohtas» seksnukku 2018. aasta lõpus.

Kasahstanis on pulma ainsateks tingimusteks see, et abielluvad mees ja naine, kes annavad oma nõusoleku ning on mõlemad vähemalt 18-aastased. Kohaliku meedia sõnul peaks Juri ja seksnuku abieluliit olema vettpidav.

Musklimees on oma suhet seksnukuga jaganud ohtralt ka Instagramis, kus mehel on üle 40 000 jälgija. Ta postitab koos Margoga nii pilte kui videoklippe. Ta käib nukuga väljas söömas, reisimas ja poseerib ka professionaalsetele fotograafidele.

Juri on koos Margoga käinud ka reisimas ning seksnukul on lennukis oma istekoht. Mees on postitanud endast ja Margost pilte ka Tai rannast. Jaanuaris jagas Juri hetke, kus oli koos Margoga vannis ning luges seksnukule luuletust. «Margole meeldib, kui ma talle luuletusi ette kannan,» selgitas Juri.

Panseksuaalne Juri kirjeldas põgusalt ka oma suhet Margoga: «Mulle meeldib seks. Sugu, seksuaalne orientatsioon ei ole siin praktiliselt tähtsad. [...] Meie (Margo ja tema - toim) lugu erutab mind rohkem kui seks.»

Ehkki Juri on seksnukuga tuleviku jagamise pärast põnevil, pole mõned tema pulmaplaanides veendunud. Musklimehe ebaharilikku suhet on ka varem ohtralt kritiseeritud.

«Lugesin sageli kommentaare, et Margo ei tohiks elavaid naisi asendada. Miks mitte?» imestas Juri. Kriitika on aga olnud nii karm, et seksinukk Margo muutus ebakindlaks.

Seksnuku hirm oma välimuse pärast viis Juri nii kaugele, et ta broneeris Margole ilulõikuse. «Kui ma tema fotot maailmale esitlesin, oli palju kriitikat ja tal tekkisid kompleksid, nii et otsustasime ilukirurgia kasuks,» kostis Juri, «see toimus päris kliinikus, kus olid päris arstid.»

Musklimees tõdes, et Margo on pärast ilulõikust palju muutunud ja alguses oli sellega raske leppida: «kuid hiljem harjusin sellega.»