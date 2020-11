PILDID JA VIDEO ⟩ Poolas avati maailma kõige sügavam bassein

Sukeldumiskompleks Deepspot on jaotatud osadeks, on veealuseid kunstkoopaid, maiade hoonevaremete koopiaid ja isegi üks laevavrakk, mille juurde sukeldumist saab harjutada, teatatb afp.com.

Basseinis on 8000 kuupmeetrit vett ehk üle 20 korra rohkem kui on tavalises 25-meetrises basseinis.

«Tegemist on maailma kõige sügavama basseiniga, mis on mõeldud eelkõige sukeldujatele treenimiseks,» teatas Deepspoti juht Michal Braszczynski.

«Siin ei ole ebatavalisi kalasid ega korallriffe, seega ei saa basseini merega võrrelda, kuid see sobib hästi sukeldumise õppimiseks ja treenimiseks. Tegemist on sukeldujate mänguplatsiga, kus on ka kunstkoobaste näol atraktsioone,» sõnas kogenud sukelduja Przemyslaw Kacprzak.