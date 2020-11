Pedofiiliaskandaal Suurbritannias: maineka erakooli õpetaja filmis aastaid õpilasi salakaameratega

Cliftoni kolledži endine õpilane rääkis eelmisel teisipäeval toimunud istungil, et talle öeldi, et ta on üks paljudest poistest, keda Thomson-Glover mitu aastat filmis nii Bristoli koolis kui ka oma suvekodus Cornwallis , kuhu ta igal aastal poisse suvereisile viis.

«Kooli lähenemine oli väga selline, et ärge rääkige sellest, unustage see ära, sest see on piinlik teema,» kirjeldas endine õpilane.