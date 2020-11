PILTUUDIS ⟩ Üle 20 000 euro tätokatele kulutanud modell näitab, mis ta oma näoga tegi

Loetud päevade eest postitas Amber sotsiaalmeediasse foto, millel näitab ette oma uue needi. Täpsemalt on tegu horisontaalse huuleneediga.

«Sul on igal nädalal uus huuleneet. Ma armastan seda!» lisas teinegi.

«Ma loodan, et kõik need (tätoveeringus, needid - toim) teevad sind õnnelikus,» kommenteeris veel kolmaski.

Amber on varasemalt avaldanud, et on tätoveeringutele kulutanud umbes 20 000 naela ehk ligi 22 696 eurot.