PILTUUDIS ⟩ Pesupildi postitanud Paljas Porgand näitab, milline näeb tema tervislik keha välja

«Tervislik välimus on kõigi puhul erinev! See, et keegi on kõhn, ei tähenda, et ta oleks tervislik. See, et keegi on vormis ja lihaseline, ei tähenda, et ta oleks tervislik. See, et kellelgi on rohkem rasva, ei tähenda, et ta oleks ebatervislik,» sõnas blogija Instagrami vahendusel.