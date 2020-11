Tšehhi arheoloogid leidsid Liberecist mustlaste koonduslaagri jäänused

Põhja-Böömi muuseumi arheoloogi Petr Brestovansky sõnul on koonduslaagrileid haruldane, sest selle asukoht oli teadmata. Kui mustlased viidi teistesse koonduslaagritesse, panid sakslased sinna prantslastest sõjavangid, kes tegid lähedal asunud kaevanduses sunnitööd.

Liberec oli sudeedisakslaste pealinn, see kandis saksa keeles nime Reichenberg. Saksamaa sai enne Teist maailmasõda 1938 põhiliselt sakslastest elanikonnaga alad, mis olid saanud Tšehhoslovakkia osaks pärast esimest maailmasõda.

Libereci arhiivis on andmed, et nii lapsed kui ka emad saadeti Auschwitzi koonduslaagrisse. Sellise käsu andis koonduslaagrisüsteemi looja Heinrich Himmler isiklikult.

1950. aastatel rajati kunagise koonduslaagri alale prügimägi, sinna viidi ka Králův Hájini linnaosas hoonete lammutamisel tekkinud praht. Need hooned ehitasid mustlastest koonduslaagrivangid.

Libereci mustlaste ühendus ja Põhja-Böömi muuseumi ajaloolane Ivan Rous mälestasid koonduslaagris sündinud ja üsna kiiresti surnud lapsi sellega, et püstitasid seitse valget risti. «Libereci arhiivis on andmed, et nii lapsed kui ka emad saadeti Auschwitzi koonduslaagrisse. Sellise käsu andis koonduslaagrisüsteemi looja Heinrich Himmler isiklikult. 1943. aastal loodi Auschwitzis allüksus Zigeunerfamilienlager ehk mustlaste perelaager,» selgitas ajaloolane Rous.