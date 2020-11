Öist liikumiskeeldu rikkunud prantslane: tahtsin tuttavale vastu hambaid anda

Politsei leidis 39-aastase mehe 21. novembri öösel kükitamas pargitud auto taga ja nad küsisid, et mida ta öisel ajal, mil väljas liikumine on keelatud, seal teeb, kirjutab afp.com.

Mees selgitas, et ta ootab tuttavat, kellega tal on kana kitkuda ja ta tahab talle vastu hambaid korraliku hoobi anda.

Prantslane näitas korrakaitsjatele dokumenti, millele ta oli kirjutanud kodust lahkumise kellaaja 22.30 ja märkinud põhjuseks, et tal on vaja ühe tuttava nägu üles lüüa.

«Selgitasime talle, kuidas piirangute ajal liikumist lubavat dokumenti täita ja rõhutasime, et keelu ajal ei tohi väljas liikuda ja inimestega kokku puutuda, kaasa arvatud isikuga, kellega tahetakse kakelda,» sõnas Lannioni politseinik Daniel Kerdraon.

Mehele määrati koroonapiirangute rikkumise eest 135-eurone trahv ja veel 150 eurot selle eest, et ta oli alkoholi tarbinuna avalikus kohas.

Prantsusmaal on kehtestatud praeguse koroona teise laine ajal uued piirangud. Tänavatel patrullivatel politseinikel ja sõjaväelastel on õigus inimesi kinni pidada, nende dokumente kontrollida ja uurida, miks nad liiguvad väljas.

Öisel ajal on liikumine keelatud. Päevasel ajal tohib minna vaid tööle, toidukauplusse, arsti juurde või kuni kodust 1 kilomeetri kaugusele sporti tegema.

Prantsusmaal on koroonaviiruse diagnoosiga 2,14 miljonit inimest, paranenud on 152 000 inimest ja viirushaigus Covid-19 on võtnud elu ligi 50 000 inimeselt.