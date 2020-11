Noor lauljatar Laura-Ly vallatleb instapiltidel: mängus on piits ja nibukleepsud

Varemgi seksikate piltidega silma jäänud Pärnu lauljatar viib lati aina kõrgemale, kuna tema viimase fotosessiooni tulemused on täitsa üle mõistuse. 18-aastast Laura-Lyd pildistas fotograaf Aleksander Pedosk, kes oli ka hiljutiste Helen Kõpu ja tema kallima buduaarifotode autor.

Noor lauljatar sukeldub uutel piltidel sadomasomaailma: figureerivad piitsad, maskid, nibukleepsud ja latekskostüümid. «Ma tegin midagi uut...» kirjutas Laura-Ly Instagramis ühe pildi juurde. «Ma panen oma keha esikohale ja armastan ennast nii palju, et see teeb haiget,» allkirjastas ta teise foto.

Laura-Ly Uussaar on enim tähelepanu saanud, kuna on teinud koostööd DJ Meelis Eskola ehk Cityflashiga. Nende kolme aasta tagusel hitil «Don't Leave Me» on YouTube'is üle 1,3 miljoni vaatamise.