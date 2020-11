VÕTA VÕI JÄTA ⟩ Koroona kärbib palka: Rootsi hokimängijad teenivad varasemaga võrreldes sandikopikaid

Üks «palgavaestest» on tuntud jäähokiklubi Djurgården IFi kaitsemängija, ameeriklane Bobby Nardella. Expresseni teatel peaks mehe normaalpalk olema 150 000 dollarit ehk nii 126 000 eurot aastas. Koroonaviirus on 24-aastase litritaltsutaja rahakotile aga rängalt mõjunud. Lehe andmetel teenib mees kuus 25 000 krooni ehk umbes 2500 eurot. Kui sellest Rootsi maksud maha arvata, siis on päris keeruline ette kujutada, kuidas mees üldse toime tuleb. Miinimumpalka, kui sellist Rootsis ei ole, see on paika pandud valdkondade kollektiivlepingutega. Keskmine kuutasu on Rootsis umbes 4400 eurot.