VIDEO ⟩ Helikopterimeeskond leidis kivikõrbest müstilise metallmonoliidi

«Üks pardal olnud bioloogidest märkas kummalist metallist monoliiti. Ta hüüdis, et me vaataksime alla ja et ma pööraksin helikopteri tagasi ning lendaksin uuesti sellest üle ja nii ma tegingi. Nägime siis kõik, et maapinnal punakate kaljude vahel oli metallist objekt, mis säras,» sõnas piloot Bret Hutchings meediale.