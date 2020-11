RIIDEKUHJA PEIDETUD ⟩ Täisealised lapsed elasid aasta otsa koos surnud emaga

Nashville'is elanud Laronda Jolly märkimisväärselt lagunenud surnukeha leiti korterist, kus naine elas aastaid koos oma nelja täisealise intellektipuudega lapsega, vahendas WTKR.

56-aastase Laronda Jolly surnukeha leidnud ja esimesena sündmuskohale jõudnud abišerif uuris lastelt, kelle surnukeha voodis on, mille peale selgus, et tegemist on nende emaga.

Abišerif viis nimelt RiverChase korterelamus elanud perele väljatõstmisteate, sest üür oli juba ammu maksmata.

Intellektipuudega täiskasvanud lapsed ei osanud aga vastata küsimusele, kui kaua nende ema voodis surnuna lamanud oli.

«Ta lebas voodis, nad kuhjasid riideid tema surnukeha peale ja elasid korteris koos laguneva emaga,» lausus kogu loost šokeeritud Laronda vend Anthony Jolly.

«Nad teadsid küll, et see ei ole õige, kuid täitsid ema käsku ja lasid tal seal lihtsalt lebada, juhtugu, mis tahes. Ta keelas neil kellelegi helistada ja just nii lapsed ka tegid,» selgitas Anthony Jolly.

Anthony Jolly sõnul ei mahu tema pähe, kuidas nad said ema surnukehaga samas korteris edasi elada ja teha nägu nagu kõik oleks korras.

Viimati rääkis ta oma õega üle kahe aasta tagasi.

«Tahtsin teda näha, aga mu vennatütred väitsid, et ta magab või tõid teisi põhjuseid, miks ei olnud teda võimalik näha,» selgitas Anthony Jolly.

«Ma tahtsin oma õde näha. Ütlersin neile, et kui näen kasvõi tema magavat nägu, siis on kõik korras ja ma ei tülita neid,» lisas Jolly ja selgitas, et ta õelapsed lihtsalt valetasid talle.

Mehe sõnul eksitasid tema õelapsed, 30-aastane naine, kaks 27-aastast kaksikut meest ja 27-aastane naine, teda sihilikult ja petsid teda ka telefonis, kui ta arvas, et rääkis oma õega, kuid tegelikult oli teiselpool toru hoopis üks õetütardest.

«Nad valetasid iga kord,» ütles ta.

«Viimati, kui nägin teda elusana, oli 2017. aasta, kui ta palus mul toitu tuua. Kui ma sealt läbi käisin, ei teinud nad isegi ust täielikult lahti ja ütlesid, et ta magab või on kodust ära,» rääkis ka teine uudistekanaliga Channel5 rääkinud peretuttav.

Lõpuks ei vastanud lapsed enam üldse, kui peretuttav nende ukse taga käis.

Varsti postitas aga üks Jolly tütardest Facebooki, et nende ema on haige ja nad vajavad toidu jaoks raha.

«Ma ei tea, kuidas nad sõid, ma ei tea, kuidas nad üüri maksid, ma ei tea, kuidas nad ellu jäid,» lausus mures peretuttav.

Anthony Jolly üritas ka hoolekandekontrolli õe koju saata, kuid ukse taga käinud politsei teatas, et naist ei olnud sel ajal kodus.

Üks õetütar selgitas Anthony Jollyle, et nad allusid vaid ema soovidele lasta tal seal rahulikult lamada.

«Selle kohta nad kinnitasid mulle, et see on tõde, kuid kõige muu kohta nad valetasid. Seega ma ei ole kindel, kas ma usun neid üldse,» sõnas Anthony Jolly.

Kuigi ekspertiis ei tuvastanud surnukeha juurest trauma jälgi ei ole ilmselt vähemalt aastapikkuse lagunemise tõttu täpset surmapõhjust välja selgitada.

Intellektuaalse puudega lapstele otsib kohalik omavalitsus uut eluaset ning seni ei ole neile ka seoses ema surmaga ühtegi süüdistust esitatud.