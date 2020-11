Metsik stiilimuutus: supermodell Heidi Klum värvis juuksed viite erinevat tooni

Supermodell Heidi Klum postitas oma Instagrami lehele video, kus tema juuksed on värvitud viite erinevat tooni. «Yippppiiii, käes on reede,» kirjutas ta postituse pealkirjaks.

Hoolikamalt vaadates on aga näha, et erksad vikerkaarevärvid ei kata mitte ainult tema juukseid, vaid ümbritsevad ka tema pead üldisemalt. Kahtlust äratav on muidugi ka asjaolu, et värvid alatasa vilguvad, mis ei ole juuksevärvide puhul just tavapärane. Lisaks ei anna Klumi hilisemad pildid kuidagi märku, et modell oleks oma juustega midagi pöörast ette võtnud. Tõsi või mitte, aga tegelikult näeks naine sellise juuksevärviga ju päris äge välja? 😉