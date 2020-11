EELMÜÜK JUBA KÄIB ⟩ Räppar nublu annab välja kauaoodatud debüütalbumi

Räppar nublu teeb oma fännidele mõnusa jõulukingituse, sest peagi on ilmumas tema kauaoodatud debüütalbum «Café Kosmos». «Café Kosmos on üks koht, kus enamik albumist kirjutatud on,» selgitab nublu oma albumi nime. Albumi kujunduse taga on kodumaine digitaalkunstnik Estookin.