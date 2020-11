SUUR JAMA ⟩ The Weeknd ei saanud vaatamata rekordilisele loole ühtegi Grammy nominatsiooni

Kanadast pärit Abel Makkonen Tesfaye, keda tuntakse peamiselt esinejanime The Weeknd järgi, andis tänavu välja oma neljanda stuudioalbumi «After hours». Selle teine singel «Blinding lights» tuli välja juba jaanuaris ning püstitas septembris vägeva rekordi, vahendab Vulture.

Nimelt oli «Blinding lights» septembriks püsinud rekordilised 28 nädalat Billboard 100 edetabeli esiviisikus. Selle saavutusega põrutas The Weeknd mööda Ed Sheerani «Shape of you» looist, mis oli esiviisikus 27 nädalat.

20. märtsil välja tulnud album «After hours» oli ka tervilikult edukas ja püsis kuu aega Billboard 200 edetabeli esikohal, vahendab billboard.com. «After hours» oli kevade seisuga üks viiest albumist, mis oli alates 2018. aastast edetabelis nii edukas olnud.

Vaatamata populaarsele albumile ei saanud aga The Weeknd ühtegi tänavust Grammy nominatsiooni, mis 24. novembril teatavaks tehti. See tekitas suurt pahameelt fännides, kes sotsiaalmeedias seda häälekalt välja näitasid.

Ka meedias kajastati tõsiasja, et The Weekndit ei tunnustatud ja tema nominatsioonideta jätmist nimetati viimaste aastate kõige suuremaks pettumuseks. Lõpuks kommenteeris hägusalt olukorda Grammy ajutine president ja juhtivdirektor Harvey Mason Jr. «Lõpuks sõltub see sellest, mida hääletuskommitee otsustab. Samas, see on väga huvitav,» lausus Mason Jr. Variety'le.

Olukord on tõepoolest huvitav, kuna viimase kolme aasta jooksul on The Weeknd saanud kokku kümme nominatsiooni ja võitnud kolm Grammy auhinda. Nüüd võiduvõimalusest täiesti ilma jäänud The Weeknd pole ise olukorraga rahul.

Sama päeva õhtul kommenteeris laulja situatsiooni oma sotsiaalmeedias: «Grammyd on jätkuvalt korrumpeerunud. Te võlgnete mulle, mu fännidele ja muusikatööstusele läbipaistvust.»

See sotsiaalmeedia postitus on Twittweris praeguseks kogunud üle 800 000 meeldimise ja paljud fännid on toonud näiteid ebaõiglusest. Näiteks sai parima albumi nominatsiooni Justin Bieber, kelle album «Changes» sai nii kriitikutelt kui ka fännidelt palju kehvema hinnangu kui «After hours».

we live in a society pic.twitter.com/c40DTeJHN1 — ken | folklore (@inhale_exile) November 25, 2020

Instagramis on The Weekndi sama sisuga postitus kogunud ligi kaks miljonit meeldimist ja lauljale avaldatakse toetust ka kommentaarides, mis lähenevad arvult 55 000-le.

Meediaväljaanne Variety ja Rolling Stone hakkasid seejärel spekuleerima, et The Weeknd jäeti nominatsioonist ilma Super Bowli esinemise pärast. Nimelt oli The Weekndil pikk ja vaidlusterohked läbirääkimised Grammydega, sest laulja plaanis nädalase vahega esineda nii muusikaauhindade galaõhtul kui ka Super Bowlil. Lõpuks lepiti kokku, et The Weeknd esineb mõlemal üritusel, kuid väidetavalt oli just see põhjus, miks Grammyd jätsid ta nominatsioonidest ilma.

Spekulatsioonidele järgnes Gammyde ametlik teadaanne Rolling Stone'ile. «Me mõistame, et The Weeknd on pettunud, et ta ei saanud nominatsioone. Ma olin üllatunud ja tunnen talle kaasa. Tema muusika oli sel aastal suurepärane. Oleksime tahtnud, et ta Super Bowlile eelneval nädalavahetusel ka Grammy laval üles oleks astunud. Kahjuks on igal aastal nominatsioone vähem kui on väärivaid artiste,» avaldas Mason Jr. ja vihjas sellele, et The Weeknd muusikaauhindade galaõhtul siiski ei esine.

Lisaks tõi Grammy tegevdirektor välja selle, et hääletusprotsess lõppes enne, kui The Weekndi esinemine Super Bowli poolajal välja kuulutati, mis tähendab, et see ei oleks saanud nominatsioone mõjutada.

Viimastel aastatel on aga Grammysid korraldavat The Recording Academyt kritiseeritud justnimelt nende läbipaistvuse osas. 2020. aasta alguses suruti välja tegevdirektor Deborah Dugan, kes süüdistas hiljem The Recording Academyt korruptsioonis ja poisteklubi mentaliteedis. Kuigi The Record Academy eitas süüdistusi pole nad siiani oma hääletuskommiteed suuremaks ning mitmekülgsemaks muutnud. The Weeknd ise kritiseeris Grammysid septembris öeldes, et muusikaauhindade kategooriad limiteerivad artiste. Lisaks on Gammysid kritiseeritud nende mustanahaliste artistide eiramises, kelle muusika ei mahu nö traditsioonilisse žanrisse.