VIDEO ⟩ Jupiter ja Saturn pakuvad detsembris vaatemängu, mida viimati nähti 1623. aastal

Tipphetk on talvisel pööripäeval 21. detsembril, viimati oli kahe planeedi üheks muutumist näha 1623. aastal, teatab wsfa.com.

«Nende kahe planeedi joondumine on üsna haruldane, leides aset 20 või rohkem aasta tagant. Nüüdne detsembrikuine joondumine on väga ebatavaline, kuna kaks planeeti on üksteisele lähemal kui kunagi varem,» teatas USA Texase Rice’i ülikooli astronoom Patrick Hartigan.