GALERII ⟩ Yoko Alender esitles Tallinnas uut raamatut oma isast

Raamatu «Alender» koostajaks on laulja tütar Yoko Alender, kes kinnitab, et raamatu autoriks võib eksimata pidada hoopiski staari ennast. «Urmas Alender (UA, nagu ta ise sageli kirjutades ennast tituleeris) arhiveeris pidevalt enda loomingut, koostas laulude ja luuletuste kogumikke, loetelusid jms. Arhiivi põhjal on UA loomingut avaldatud ja avaldatakse edasi ka pärast tema surma. Võib eksimata öelda, et ka selle raamatu autor on UA ise,» ütleb Yoko ja lisab, et on tänulik, et isa nii pedantselt hoolitses selle eest, et ta läbi loomingu ja arhiivi elaks edasi meie kõigi jaoks.