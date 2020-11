Ukrainas võttis politsei kinni Kiievis poolpaljalt protesteerinud FEMENi rühmituse liikme. Sarnane olukord juhtus Kiievis vaid kuu aega tagasi, kui FEMENi naine protesteeris alasti Poola saatkonna ees.

Ukraina ametivõimud arreteerisid Kiievis täna, 25. novembril, poolpalja meeleavaldaja, kellel olid jalas vaid aluspüksid.

FEMENi rühmitusse kuulunud naine protesteeris presidendi administratsiooni peahoone ees seoses rahvusvahelise naistevastase vägivalla vastu võitlemise päevaga. Euroopa Nõukogu konventsioon (tuntud kui Istanbuli konventsioon) naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ning selle vastu võitlemise kohta avati allakirjutamiseks Türgis Istanbulis 11. mail 2011. See on maailma esimene siduv leping naistevastase vägivalla ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks.

Ukraina allkirjastas selle 2011. aastal, kuid kohalik meedia vahendab, et selle ratifitseerimisega pole seni alustatud.

FEMENi aktivist Kiievis, presidendi administratsiooni peahoone ees. FOTO: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/Scanpix

FEMENi rühmitus tegutseb alates 2008. aastast ja selle algatas juudi päritolu venelannast naisõiguslane Anna Hutsol. Ühenduse ideoloogia taga on politoloog Viktor Svjatski, kes on öelnud, et ta on patriarh patriarhaadivastases organisatsioonis, vahendab Elu24.

Hutsol on mitmes intervjuus sõnanud, et ta asutas selle organisatsiooni, kuna ühiskond on meestele suunatud ja on liiga vähe naisaktiviste, kes naiste probleemidele, kuid ka ühiskondlikele kitsaskohtadele tähelepanu pööraks.

Politsei võttis praktiliselt alasti protesteerinud naise vahi alla. FOTO: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/Scanpix

FEMENi rühmituse asutaja sõnul valisid nad oma protestiviisiks paljad rinnad, kuna alasti keha abil on lihtne sõnumeid inimesteni viia.

Viimase 12 aasta jooksul on FEMEN kogunud rahvusvahelist tuntust oma poleemikat tekitavate alasti protestidega, avaldades meelt seksiturismi, usuliste institutsioonide ja seksismi vastu ning juhtides tähelepanu muudele sotsiaalsetele, riigisisestele ja rahvusvahelistele probleemidele.

FEMENi rühmituse liikme paljad rinnad kaeti politsei poolt esimesel võimalusel. FOTO: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/Scanpix

2013. aastal sulges FEMEN oma Kiievi peakorteri, kuna naised arvasid, et nende elu on ohus ja nad võidakse arreteerida. Peakorter koliti Pariisi.

FEMENil on enim poolehoidjaid Prantsusmaal, kuid aktiviste on ka Ukrainas ja teistes Euroopa riikides. Ametlikul sotsiaalmeediakontol on FEMENil üle 36 000 toetaja.

Ukraina politsei aktivisti ümber. FOTO: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/Scanpix

FEMENi ametlikul Instagrami kontol saab hoida end kursis erinevate protestidega. Näiteks 22. novembril korraldati protest Madridis, kus FEMENi rühmituse liikmed protesteerisid Hispaania endise fašistliku diktaatori Fransisco Franco poolehoidjate vastu, kes tähistasid võimukandja 45. surma-aastapäeva.