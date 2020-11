Kas müstiline 9. planeet? Astronoomide sõnul leidsid nad tõendid «põgenenud» planeedi kohta

«Teame, et meie Linnutee galaktikas on tuhandeid planeedisüsteeme ja meie päikesesüsteemis on planeetide paigutus väga ebatavaline. Uurimiseks kasutame simulatsiooni ja mudeleid, et saada aru, mis meie süsteemi algusajal ja Linnuteel juhtus. See on nagu liikusõnnetuse uurimine – kui kiiresti autod liikusid, mis suunas jne,» selgitas astronoom Matt Clement.