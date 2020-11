HÕISSA PULMAD! ⟩ Kasahstani musklimees abiellus oma seksnukuga

Elu24 kirjutas alles möödunud nädalal, et Kasahstanist pärit kulturist Juri Tolochko pidi karmi rünnaku tõttu pulmad seksnukust kallima Margoga edasi lükkama. Musklimees aga kinnitas, et pulmad on ikka jõus.

Nüüd ongi Juri ja Margo abiellunud!

Juri teatas abiellumisest oma fänne enda Instagrami kontol, kuhu ta postitas kaadrid vägevast pulmapeost. «See on juhtunud,» kirjutas Juri oma postituse pealkirjas.

Videoklipis on näha, et Juri ja Margo pulmas käisid mitmed mehe sõbrad, kuid tundub, et Kasahstani musklimehe abikaasa oli pulmapeo ainus seksnukk.

Juri lubab postituses, et videoklipile tuleb ka järg.

Kasahstanis on pulma ainsateks tingimusteks see, et abielluvad mees ja naine, kes annavad oma nõusoleku ning on mõlemad vähemalt 18-aastased. Kohaliku meedia sõnul peaks Juri ja seksnuku abieluliit olema vettpidav.

Juri «kohtas» seksnukku 2018. aasta lõpus. Musklimees on oma suhet seksnukuga jaganud ohtralt Instagramis, kus mehel on üle 40 000 jälgija. Ta postitab koos Margoga nii pilte kui videoklippe. Ta käib nukuga väljas söömas, reisimas ja poseerib ka professionaalsetele fotograafidele.