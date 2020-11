Kolmapäeval elavate hulgast lahkunud Diego Maradonat meenutades ei saa kuidagi mööda vaadata usust. Jalgpallilegendist ilmunud raamatute esikaantelgi on Maradona palveasendis põlvili, käed risti ja pilk taevasse pööratud.

Kuigi Maradona paturegister on pikk, siis katoliiklikus maailmas pole andestamisel maksimummäära. See on eriti ilmne Argentinas, kus rahva suurele pojale, kellel oli pooljumala staatus, anti silmagi pilgutamata andeks kõik eraelulised möödalaskmised.