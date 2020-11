VIDEO ⟩ Donald Trump tegi pressikonverentsi lühidusega ajalugu

Arvati, et Trump võib rääkida võimu üleandmisest uueks USA presidendiks saavale Joe Bidenile või siis sellest, et Biden võitis valimised ka Michiganis ja Pennsylvanias.

Ilmnes, et mitte Bidenist ega valimistest ei tahtnud Trump rääkida, vaid hoopis majandusteemal. USA president sõnas, et Dow Jones Industrial Average aktsiaindeks tõusis esimest korda üle 30 000 punkti.

«See on püha arv, mida me ei arvanud nägevat. See on minu võimu ajal 48. kord, kui me püstitame rekordi,» teatas Trump, kuid ei täpsustanud, millistele rekorditele ta viitas.