Osakestekiirendiuuring näitas, et naisenäo maskiga muumia on hoopis...

Tegemist on naisemaskiga muumiaga, mis leiti 1910 või 1911 Egiptuses Hawaras väljakaevamistel ning hilisem uurimine näitas, et tegemist on inimesega, kes elas Rooma impeeriumi aegses Egiptuses 4. sajandil pKr, teatab livescience.

Muumia uurimist juhtinud rakuteadlase Stuart Stocki sõnul oli see esimene kord, mil muumiat uuriti nii kompuutertomograafia kui osakestekiirendi abil.

Uuring näitas, et sidemete sees on sekelett, mille ümber on esemeid.

Osakestekiirendiuuringu kohaselt olid need esemed kaltsiidist ning muumia siseorganid olid eemaldatud. Üks ese oli muumia kõhul ja arvatakse, et see seitsme millimeetri pikkune asi on kaitseamulett, mis kaitseb teda teispoolsuses.

Roman-era Egyptian child mummy scanned with laser-like precision https://t.co/mvargEj65Y pic.twitter.com/ggy5aV2Ans — Live Science (@LiveScience) November 25, 2020

Muumia näole oli asetatud naisenäoga mask, kuid luustik ja hambad näitasid, et tegemist oli hoopis viieaastase tüdrukuga.

Teadlsed arvavad, et naisenäo kujutisega taheti näidata, millisena võib laps täiskasvanuna välja näha.

«Rooma impeeriumi aegses Egiptuses hakati muumiatele panema portreesid või maske. Arvatavalt oli maskiga muumiaid tuhandeid, kuid osad portreed on kadunud ja hävinenud. Umbes 100 – 150 on veel alles,» teatas uurija Stuart Stock.

Ta lisas, et lapsemuumia pikkus pealaest jalataldadeni on 937 millimeetrit ja ta ümber on keritud 50 millimeetri paksused mähised. Ei ole selge, mille tõttu laps suri.