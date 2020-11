Mehhikos vahistati mormoonsekti üheksa liikme tapmises kahtlustatav kartellijuht

Mehhiko narkokartelli juht 32-aastane Roberto González Montes, hüüdnimega El Mudo peeti kinni esmaspäeva hilisõhtul föderaalse prokuratuuri ning sõjaväe ja eriüksuse ühisoperatsioonis, vahendas El Diario de Juárez.

Adrián LeBarón, kelle tütar Rhonita Miller ja naise kaheksa kuud vanad kaksikud rünnakus mõrvati, kinnitas vahistamist Twitteris.

Hoy nos informó SEIDO que detuvieron a otros implicados en la masacre a mi hija, nietos y familia; son Roberto "N", El 32, Eulalio "N", El Cóndor, y Julio "N". Gracias a todos los que han estado al pendiente. Asistiré a la audiencia para seguir informando. Que Dios los bendiga. — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 24, 2020

Adrián LeBarón viitas ka, et vahistamine viib nad sammu lähemale tõele, miks nende pereliikmed tapeti.

Samuti kinnitas ta, et González on üks USA ja New Mexico piiride läheda asuva Chihuahua osariigis tegutseva La Línea kartelli liidreid.

Lisaks El Mundole peeti kinni veel kaks tapatöös kahtlustatavat meest.

La Líneat peetakse Juárezi kartelli relvastatud tiivaks, millele peamine tegevusala on muu ebaseadusliku tegevuse hulgas selles piirkonnas väljapressimisoperatsioonide juhtimises.

Ühes WhatsAppi sõnumis kirjeldas ohvrite sugulane Julian LeBarón El Mudot kui kõige kõrgemal liidripositsioonil olevat meest.

«Seda tüüpi peetakse meie piirkonnas, mis on Chihuahua loodepiirkond, kartelli põhitegijaks, Juárezi kartelli parimaks juhiks. Niiet see (El Mundo vahistamine - toim.) on suur asi,» kirjutas ta.

Eelmise aasta 4. novembril aset leidnud massimõrvale vastas vihaselt ka Donald Trump, kes ähvardas, et nimetab Mehhiko narkokartellid terroriorganisatsioonideks.

Juhtum viis tähelepanu ka Mehhiko loodeosas elavatele fundamentalistlikele mormoonide perekondadele, kelle esivanemad asusid 19. sajandi lõpus USA polügaamia seaduste vältimiseks sinna ümber, vahendas The Guardian.

Tihedalt kokkohoidev kogukond on Mehhikos saanud tuntuks röövimise ja väljapressimise katsete vastu võitlemisel.

Kõikidel ohvritel oli USA-Mehhiko topeltkodakondsus, mis annab Julián LeBaróni sõnul staatuse, mis võimaldab neil Mehhikos organiseeritud kuritegevuse vastu avalikult sõna võtta.

Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador on kohtunud hukkunute perega ja käinud kaks korda kuriteopaigas Bavispes Sonora osariigis.

Uurimisse on lisaks Mehhiko võimudele kaasatud ka USA uurijad, sealhulgas FBI.

«Meile on öeldud, et seal sõdisid omavahel kaks rivaalitsevat jõuku ja meie pereliikmed lihtsalt olid valel ajal vales kohas. Kuid samas on palju vastuseta küsimusi, millele me loodame lõpuks vastused saada,» ütles Julian LeBarón.

Julian LeBaróni sõnul on võimud neile öeldnud, et veresaunas osales üle saja inimese ja nad kõik plaanitakse kinni püüda.

«Üks asi on kõigi nende inimeste tabamine ja teine asi, mis on väga selge ja erinev, on nende üle kohut mõista ja lasta neil pikaks ajaks vangi minna. Seda ei juhtu peaaegu kunagi,» tõdes LeBarón.

Mehhikos tapeti eelmise aasta novembri alguses üheksa mormooniperekonna liiget. Pildil on hukkunute lähedased sündmuspaika külastamas. FOTO: AFP / Scanpix

Eelmise aasta 4. novembril sõitsid mormoonikolooniasse kuuluva pere liikmed maasturite kolonnis läbi Sierra Madre mägede Sonoras, kui neid varitsesid relvastatud mehed.

Püssimehed avasid sõidukite pihta tule, jättes ellu ainult osa lastest.

Piirkonnas esineb küll sageli vägivalda, millest suur osa on kahe konkureeriva kartelli vahel toimv omavaheline sõdimine, kuid mormoonipere liikmete massimõrv ületas uudisekünnise terves maailmas.

Rünnakus ellu jäänud LeBaroni laste sõnul väljus üks naistest oma sõidukist, et näidata relvameestele, et nad on naised ja lapsed, kuid ta lasti seepeale kohe surnuks.