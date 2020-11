Advokaat Ghislaine Maxwellist: vanglas 15 minuti tagant äratamine kahjustab ta tervist

USA politsei võttis Maxwelli kinni 2. juulil 2020 New Hampshire’is Bradfordis asuvas maamajas. Tema partner Epstein võeti kinni möödunud aasta juulis ning 10. augustil 2019 leiti mees New Yorgi vanglas oma kongist surnuna. Surnukeha lahkamine näitas, et ta poos end lina abil üles.

Maxwell eitab, et on Epsteinile tüdrukuid otsinud ja neid seksile sundinud.

Sternheimi teatel on Maxwell valvurite suurema tähelepanu all kui terrorismis süüdimõistetud kinnipeetavad. Advokaat lisas, et Maxwelli hoitakse teistest vangidest eraldi ja ta kongis on kaamerad, mille abil jälgitakse iga ta liigutust.