AASTA KOROONASKEEM ⟩ USA vangid petsid riigilt välja 140 miljonit dollarit töötu abiraha

Osadele hüvitise nõuetele oli märgitud võltsitud sotsiaalkindlustuse numbreid ja nimesid nagu John Doe , John Adams või ühel juhul isegi Poopy Britches (inglise keele slängisõnastiku selgituse järgi nimetatakse nii pükse, mida mehed kannavad ja mille värvel on nii madalal, et aluspesu on näha - toim.).

Petersoni advokaat Pat Harris ütles Associated Pressile, et küll uurijad leiavad, et Petersonil polnud ühegi skeemiga, et pettuse teel raha saada, mingit pistmist.