Estonia hukus isa kaotanud Yoko Alender: rahu ei tule enne, kui kõik ellujäänud on kuulatud

Parvlaev Estonia hukk tõusis taas päevakorda septembri lõpus, kui rootslaste dokumentaalsari «Estonia – leid, mis muudab kõike» paljastas, et laeva paremas pardas on auk. Hiljem on selgunud, et neid auke on rohkem kui üks. Ajakirjanik Henrik Evertssoni viieosaline seriaal seadis kahtluse alla, kas katastroofi põhjustas purunenud visiir, nagu seni on väidetud.