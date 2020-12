MEIE AASTA INDIAS ⟩ Viimane osa! Tuuli Roosma pojad tunnevad end printsi ja kerjusena

Viimases osas:

Hooaja viimases saates vaatame India kaleidoskoobi kõige imelisemaid ja kõige masendavamaid kilde. India on konkurentsitult parim paik maailmas. Lapsed räägivad, miks. Samas on ta ka koht, mida raske taluda. Lapsed annavad sissevaate sellessegi. Siin võid olla nagu prints või nagu kerjus, täna tunnevad poisid end printsidena, kes on head asja liiga palju saanud ning tahaksid vahepeal kerjuse leivakoorukest maitsta.