Saksamaa ja Itaalia tahavad, et aasta lõpuni oleks kõik ELi suusakeskused suletud

Juhtide sõnul on suusahooaeg käes ja kui keskused on lahti, siis võivad need uuteks koroonakolleteks muutuda, teatab afp.com.

Saksamaa kantsleri Angela Merkeli sooviks on, et nii mäe- kui murdmaasuusakeskused oleksid suletud vähemalt 10. jaanuarini.

Saksamaa Baieri liidumaa peaminister Markus Söder sõnas, et kogu Euroopas tuleks suusakeskused sulgeda, sest muidu koroonaviirusega nakatumine ja viirushaigusse suremine kasvab.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte on Saksa võimudega samal seisukohal.

«Kui Itaalia sulgeb kõik oma suusakeskused, kuid Prantsusmaa, Austria ja teised Euroopa riigid seda ei tee, siis lähevad itaallased välismaale suusatama, nakatuvad ja toovad haiguse koju,» sõnas Conte.

Itaalia Plan de Corones mäesuusakeskus 17. novembril 2020 FOTO: FELICE CALABRO'/IPA/SIPA/Scanpix

Arstide sõnul olid kevadise koroonalaine ajal mäesuusakeskused need kohad, kus koroonaviirus kiiresti levis.

Prantsusmaa kaalub mäesuusakeskuste sulgemist, kuid Austria on jäigalt vastu.

«Kui Euroopa Liit tahab mäesuusakeskused sulgeda, siis tuleb selle eest kompensatsiooni maksta,» sõnas Austria rahandusminister Gernot Blümel.

Tema arvutuste kohaselt läheb Austria suusakeskuste sulgemine maksma üle 2 miljardi euro.

Saksamaal hakkasid taas kehtima karmid koroonareeglid ja inimeste kogunemisi piiratakse. Koos tohib eraviisiliselt kahest majapidamisest olla kuni 5 täiskasvanut või sama palju üle 14-aastast last.

Jõulude ja uusaasta perioodiks piiranguid leevendatakse pisut ning siis tohib olla koos kuni 10 inimest.

Saksamaal jätkuvad koroonapiirangud ka uuel aastal, kui nakatumine ei vähene.

Piirangute jätkudes on restoranid, baarid, spordikeskused ja -saalid ning kultuuriasutused suletud.

Saksamaal on koroonaviiruse diagnoosiga ligi 1 miljon inimest, paranenud on 666 000 inimest ja viirushaigus Covid-19 on võtnud elu rohkem kui 15 600 inimeselt.

Itaalias on koroonaviiruse diagnoos 1,48 miljonil inimesel, paranenud on 637 000 inimest ja viirushaigusse on surnud ligi 53 000 inimest.