Riigikogus arutati täna parvlaev Estonia hukuga seotud asjaolusid. Kui ametliku versiooni kohaselt pääses vesi laeva täielikult avatud vöörirambist, siis katastroofist eluga pääsenud triatleet Ain-Alar Juhanson väidab, et nägi oma silmaga vastupidist.

17-aastasena Estonia hukust pääsenud Juhanson meenutas riigikogu ees, kuidas ta saatuslikul ööl laevast välja sai ning mida selle käigus nägi. Juhanson sattus parvlaevale trennikaaslastega, kellega oldi teel spordivõistlustele Saksamaale. Noored sportlased võtsid nelja peale kahekohalise kajuti autoteki all, et raha kokku hoida.

Juhanson mäletab, et sõpruskond ärkas öösel üles suure raksatuse peale. «Tegin kajuti ukse lahti ja nägin koridoriseinte vahelt vett jooksmas,» rääkis mees ja lisas, et tegemist on olulise nüansiga, mis vajaks väga selget lahtiseletamist, kuna tema arvates poleks tohtinud vesi autotekilt edasi jõuda.