VIDEO ⟩ Haudvaikne inglanna korraldas toidupoes ulmelise hävitustöö

Täna postitas briti meediaväljaanne The Sun oma Youtube'i kanalile kaheminutilise videoklipi tundmatust naisest, kes tiris Aldi toidupoes põrandale alkoholipudeleid. Videoklipp algab hetkel, kui pool hävitustööst on alkoholileti juures juba aset leidnud.

Postituses väidetakse, et hävitustöö käigus lõhkus naine kolmapäeva pärastlõunal ära 500 pudelit. Ühel hetkel kukub naine ka maha, kuid tõuseb kiirelt üles, hoiab oma paremat kätt üleval ja jätkab alkoholipudelite lõhkumisega.

Olukorda filminud pealtnägija ütleb ühel hetkel, et naine vigastas kukkudes oma paremat kätt ja veritseb.

«Mida ta teeb?» imestab pealtnägija. Videoklipis on kuulda ka naisterahva häält, kes kutsub olukorda hullumeelseks. Ka temale on jäänud segaseks hävitustöö põhjus ja ta kommenteerib, et naisele ei saa ju lähedalegi minna.