Maradona varale pärijaid jagub: keegi ei tea täpselt kui palju vutlegendil lapsi on

Maradona vara täpset väärtust ei tea keegi peale vutilegendi advokaadi Matias Morla. Nii palju on selge, et aastate jooksul teenis Maradona korralikke summasid.

Kaks aastat töötas ta treenerina Araabia Ühendemiraatides juhendades Al Wasli meeskonda. Aastapalgaks oli argentiinlasel viis miljonit dollarit. Väljaande La informacion info kohaselt oli ta 2014. aastaks teeninud 75 miljonit dollarit ehk umbes 63 miljonit eurot.

Diego Maradona koos tütarde Giannina (paremal) ja Dalmaga Cannes`i filmifestivalil 2008. aastal. FOTO: VALERY HACHE/AFP

Nii nagu ei tea keegi täpselt Maradona varanduse suurust, ei tea keegi ka kui palju on mehel järglasi. Esimesed lapsed sündisid Maradonale abielust Claudia Villafanega. Tütred Dalma ja Giannina sündisid juba 1980. aastate lõpus. Giannina on tuntud ka kui Argentiina jalgaplluri Sergio Agüero endine abikaasa.

Diego Sinagra tunnistas Maradona oma pojaks alles siis, kui mees oli 20-aastane ja Maradona ise oli juba Villafanest lahutatud. Diego juunior sündis Napolis 1986. aastal vutitähe kergest kõrvalsuhtest näitlejanna Cristiana Sinagraga.

Ka Veronica Ojedaga sai Maradona kaks last. Tütar Jana Sabalain sündis 1996. ning poeg Diego Fernando Ojeda alles 2013. aastal.

Maradonal on ka Veronica Ojedaga kaks last. FOTO: GIAMPIERO SPOSITO/REUTERS/Scanpix

On üldteada tõsiasi, et Maradona oli narkomaan, kes üritas siiski pahest lahti saada. Kui ta viibis Kuubas võõrutusravil, oli ta vallaline ning pidas end ülal ka vastavalt. Maradona advokaat Morla on möönnud, et Kuubal käitus Maradona «rumalalt».

«Maradonasid tuleb veel päevavalgele. Ja palju, kuigi inimestele see ei meeldi,» rääkis Morla Argentiina televisioonile antud intervjuus paar aastat tagasi.

Eelmisel aastal teatas BBC, et Maradona on oma isadust tunnistanud juba kolmel Kuubas sündinud lapsel.

Jalgpallilegendil on aga lapsi tõenäoliselt veelgi rohkem. Argentiinas sündinud Magali Gil ja Santiago Lara on samuti Maradona järeltulijad. La Plata linnas sündinud 19-aastana Lara rääkis, et mäletab Maradonat hästi.

«Oma arust näen välja täpselt nagu Maradona, nägu, juuksed, kõik. Ei ole just kerge igal hommikul ärgata teadmisega, et su isa on tegelilult Maradona,» sõnas Lara.

Kuna Maradaona arvatav tütar Magali Gil on juba ka emaks saanud, siis on tema laps Maradona lapselaps. Gil kahjuks ei tea, mis tema lapse isa nimi on. Ta on üritanud lapse isa leida, kuid see pole senini õnnestunud.