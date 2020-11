Liig mis liig: Austria küla Fucking vahetab nime

Nimemuutuse taga on elanike nõudmine, kuna inglise keeles viitab külanimi seksile ning nad on väsinud nii nende üle tehtavatest naljadest kui vandalismist, sest küla silte varastatakse sageli, teatab afp.com.

Kohaliku meedia teatel on külal kõige varastatumad kohanimesildid Austrias ja vargusi tuleb ette peaaegu igal kuul. Politsei teatel on varguste taga turistid ja siltide äraviimist ei ole takistanud ka see, kui silt on pandud betooni.