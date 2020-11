VIDEO ⟩ Politseivägivald Prantsusmaal: politseinikud peksid stuudios tumedanahalist muusikaprodutsenti

Sundpuhkusele saadetud korrakaitsjaid kahtlustatakse vägivalla kasutamises ja valeväidete esitamises, teatab afp.com.

Tegemist on nädala jooksul juba kolmanda korraga, mil võimud on alustanud politseivägivalla juhtumi uurimist.

Muusikaprodutent, kelle kohta on avaldatud vaid ta eesnimi Michel, saabus 21. novembril oma stuudiosse Pariisis. Lähedal olnud politseipatrull märkas, et mehel ei olnud maski ees.

Micheli teatel astusid politseinikud autost välja ja surusid ta stuudio uksest sisse. Väljas toimunu kohta ei ole videot, kuid stuudios sees on turvakaamera, millest politseinikud ei olnud teadlikud.

Videol on näha, kuida kolm politseinikku Micheli jalgade, käte ja kumminuiadega peksavad. Produtsent ütles hiljem ajakirjanikele, et ta oli oli rünnakust üllatunud ja arvas alguses, et teda peksnud mehed olid kurjategijad.

Prantsuse muusikaprodutsent Michel pärast peksmist politseinike poolt 21. novembril FOTO: Reuters/AP/Scanpix

Mees sai lõpuks aru, et tegemist oli politseinikega, kes lisaks peksmisele üritasid teda ka rassistlike lausetega solvata.

Lõpuks kuulsid vigastada saanud Micheli appihüüdeid ta kolleegid, kes olid hoone esimesel korrusel. Nad astusid politseinike vastu ja neil õnnestus korrakaitsjad stuudiost välja ajada.

Pärast seda lõhkusid politseinikud stuudio akna ja viskasid sellest sisse pisargaasisilindri. Korrakaitsjad kutsusid lisajõude ning nõudsid relva ähvardusel, et stuudios olijad alla annaksid ja välja tuleksid.

«Me kartsime ja arvasime, et hukume. Kordasime, et me ei ole midagi halba teinud, kuid politseinikud ei kuulanud meid,» sõnas Michel meediale.

Stuudio töötajate sõnul läksid nad hoonest välja tänavale ja palusid politseinikel lahkuda, kuid korrakaitsjad ründasid neid. Üks neist jäädvustas läbi katkise akna maja juures toimunut ja politsenikud said aru, et nende tegevus jääb videole.

Siiski võtsid nad Micheli kinni, kes viidi politseijaoskonda ja teda hoiti kinni 48 tundi ehk kaks ööpäeva. Siis ta vabastati. Michelile esitati kahtlustus politseile vastu hakkamises.

Kui stuudio töötajad turvakaamerale jäänud avalikustasid, hakkas prokuratuur politseinike tegevust uurima. Neid kahtlustatakse vägivalla kasutamises tööülesannete täitmisel ning juhtunu kohta valeinfo andmises.

Prantsuse siseminister Gérald Darmanin teatas 26. novembril televisioonis esinedes, et kolm politseinikku kahjustasid politsei mainet ja nende käitumist uuritakse.

Prantsuse siseminister Gérald Darmanin esines 26. novembril France 2 telekanalis politseivägivalla teemalise sõnavõtuga FOTO: THOMAS COEX/AFP/Scanpix

Prantsuse politsei on viimasel ajal mitmel korral jõuvõtteid kasutanud. Esmaspäeval ajasid politseinikud Pariisis laiali põgenike telklaagri. Priislased tegid juhtumist videoid, mille panid sotsiaalmeediasse. Võimud ei saanud ignoreerida asjaolu, et oli kasutatud jõuvõtteid ja nad alustasid uurimist.

Ühel videol on näha, kuidas korrakaitsja peksab põgenikku, kes üritab ta haardest pääseda. Mees kukub asfaltile ja ta pea saab vigastada. Teisel videol on, kuidas politseinik võtab kinni juhtunut kajastanud ajakirjaniku ja surub ta maapinnale, ähvardades teda lüüa, kui ta peaks vastu hakkama.

Prantslasi ärritab lisaks politseivägivallale ka 23. novembril parlamendi alamkojas vastu võetud vastuoluline seadus, mis piirab tööülesandeid täitvate politseinike pildistamist ja videole jäädvustamist.

Valitsus põhjendas seaduse karmistamist sellega, et politsei saab aina sagedamini netis tapmisähvardusi ja neid rünnatakse verbaalselt.

Ajakirjandus- ja sõnavabaduse pooldajate sõnul raskendab seadusemuudatus ajakirjanike tööd ja politsei võimu väärkasutuse juhtumite paljastamist.

Muusikaprodutsent Micheli sõnul aitasid tema juhtumit avalikustada just videod. Ta on kindel, et ilma nendeta oleks ta antud kohtu alla ja saadetud trellide taha.