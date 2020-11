Kaja Kallas meenutab lahkunud Martin Kala: oh, kuidas Martiniga sai nalja ja tantsida

«Eile kuulsin hirmsat uudist, et minu hea lapsepõlvesõber Martin Kala on surnud. Meie tutvus algas, kui me olime mõlemad 7-aastased ja tantsisime «Sõlekeses». Koos saime söödud mitu puuda soola, nähtud nii häid kui ka halbu aegu. Tantsitud erinevaid tantse ja reisitud erinevatel maadel ja osaletud erinevatel festivalidel,» meenutas Kaja Kallas varalahkunud Martin Kala.