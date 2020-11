«Sõprade» staar Matthew Perry on kihlatud «planeedi kõige parema naisega»

Perry ja Hurwitz on koos olnud alates 2018. aastast, kirjutab The Sun.

Mehe väljavalitu Molly Hurwitz on produtsent ja mänedžer. Allikate sõnul on Molly mehele suureks toeks olnud ajal, mil ta on pidanud võitlust alkoholi- ja narkosõltuvusega.