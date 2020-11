VALUS ÕPPETUND ⟩ Röövlid tungisid oma varaga uhkeldanud suunamudija koju ja sidusid naise koos imikuga kinni

Selle nädala teisipäeva ennelõunal tungisid kolm noaga vehkinud meest Hong Kongis 25-aastase Mei-yan koju ja sidusid naise, tema kuuekuuse poja ja 45-aastase lapsehoidja kinni, vahendas The Sun.

Hiina kohalikule meediale rääkis naine, et kuulis ühel hetkel elutoast tulnud kolinat ja kui ta magamistoast väljus nägi ta, et korteris oli kolm võõrast meest.

Mei-yan magas oma Lai Chi Koki maantee ääres One West Kowlooni elurajoonis asuva korteri ühes magamistoas, kui tema laps oli koos hoidjaga elutoas.

Mei-yan lisas, et üks röövijatest hoidis tema last ja hõõrus poja otsaesist tugevalt, mis ajendas naist paluma neil oma tegevus lõpetada ja võtta endaga kaasa, kõik, mida nad soovivad.

Lõpuks leppisid rahulolematud vargad suunamudija luksuskaupadega, mis on väärt sadu tuhandeid eurosid.

«Vahejuhtumi käigus varastati kümme käekotti , seitse kella, sülearvuti ja kaks mobiiltelefoni,» loetles politsei ja lisas, et varastatud esemete koguväärtus ulatus 450 000 euroni.

Õnneks on aga politseil siiski midagi, mis aitab uurimisele kaasa. Nimelt jäid röövlid turvakaamerate vaatevälja ning politsei avaldas ka kolme varga pildi.

Kolm meest on politsei sõnul Hiina päritolu 40-50-aastased ja umbes 170 cm pikad.

Arvatakse siiski, et röövlid said naise rikkusest aimu tema sotsiaalmeediakontode vahendusel, kus suunamudija armastas oma asjadega uhkeldada.

Tal on näiteks Instagramis 86 000 jälgijat ja ta kogub kuulsust peamiselt oma luksusliku elustiili demonstreerimisega.

«Andsin neile juba kõik, mida nad tahtsid, kuid nad peksid mind, mu abistajat ja poega ikkagi. Need kolm meest on nii nõrgad, et suudavad röövida ainult naisi ja lapsi. Nad peksid isegi kuuekuust poissi, kui häbematud nad on!» põrutas suunamudija.