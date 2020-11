PÖÖRANE VÄRK ⟩ 21-aastane juutuuber paneb müüki kondoomi, mida ta oma esimeses pornofilmis kasutab

Belle Delphine avaldas mõne aja eest Twitteris, et postitab jõuludeks oma OnlyFansi lehele esimese seksvideo. Veidi hiljem avaldas ta taskuhäälingus «Happy Hour Podcast», et müüb maha kondoomi, mida tema esimeses pornofilmis kasutatakse.

«Ma pole oma esimest pornofilmi veel filminud, ma olen väga ärevil, aga ma olen ka väga põnevil. Mul on sellega seoses palju tundeid, sest see kõik on minu jaoks nii uus. Ma pole midagi sellist kunagi varem teinud,» avaldas Belle taskuhäälingus.

«Ja ma tahan öelda, et kui ma seda juba teen, siis tahan ma juba ka midagi naljakat müüa, sest see on midagi sellist, mida ma olen harjunud tegema. Internetis proovin ja müün ma erinevaid asju, sest see on naljakas.»