ULMELINE ⟩ Saaremaa kirbuturul müügile tulnud kultusauto püüab pilke isegi teisel pool maailma

Sealjuures on tegemist Eestis tõeliselt haruldase kollektsionääriautoga. DMC DeLorean on üks ulmefilmi « Tagasi tulevikku » nö peategelastest.

Tema arvates läheb see ilusti kokku kirbuturu ideega. «Taaskasutus on tulevik,» võrdles Mustonen seda ulmelise autoga. Ta tahab Putukast teha ka omamoodi peresõbralikku kohta, kus kõigil oleks midagi, mida vaadata.

Mustonen pani DeLoreani hinnaks 55 000 eurot. «Võib-olla natuke kõrge hind,» arvas ta ise, kuid maailmas on see üsna keskmine DMC hind, eriti sellise heas korras isendi eest, mis on meie maanurgas haruldane - isegi Soomes on neid vaid kümmekond, Eestis ei ühtegi.