PILDID JA VIDEO ⟩ Netidetektiivid tegid kindlaks Utah´ kõrbe müstilise monoliidi asukoha

Netidetektiividel ei kulund just kaua aega, et kaardirakenduse Google Earth abil kummalise objekti asukoht kindlaks teha, teatab bbc.com.

Esimene, kes monoliidi asukoha paljastas, oli Tim Slane, kes samuti käis kõrbest leitud objekti juures. Slane’i sõnul jälgis ta Utah´ võimuesindajate helikopterit, kuni see kadus radarilt. Mees oletas, et kopter maandus paiga lähedal, kus asub leid.

Internetis on välja pakutud kunstnikke, kelle looming see olla võib, kuid enamik neist on teatanud, et nad ei ole selle taga.